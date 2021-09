Ministra de la Mujer: Gabinete Ministerial pasará por curso de inducción sobre derechos de las mujeres

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, anunció que todo el Gabinete Ministerial, así como otros altos funcionarios públicos, pasarán por un curso de inducción sobre los derechos de las mujeres, para prevenir el hostigamiento sexual. Según indicó, esta capacitación se dará en las próximas semanas y cuenta con el respaldo del presidente de la República, Pedro Castillo.

“ No se va a blindar a nadie, tenemos que tener medidas de más alcance, esto está normalizado, por eso ayer estuve con el presidente (Castillo) para abordar esto de manera profunda para que esto no vuelva a ocurrir, haya o no ocurrido. Estamos planteando que todo funcionario público y todo el gabinete pase por un curso de inducción sobre los derechos de las mujeres para prevenir el hostigamiento sexual. En algunas semanas vamos a tener a todo el gabinete en pleno (en esta capacitación)”, señaló en declaraciones a Exitosa.

El anuncio de Durand tiene lugar días después de la acusación formulada por Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, contra el premier Guido Bellido por haberla agredido de forma verbal.