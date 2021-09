José Cueto sobe interpelación contra Iber Maraví: "Seguramente pasaremos a la censura"

El congresista de Renovación Popular José Cueto, sostuvo que las preguntas que responderá el ministro de Trabajo, Iber Maraví, como parte de un pliego interpelatorio, se centran en los atestados policiales y en la información pública sobre su presunta participación en atentados terroristas.

"En lugar de estarnos preocupando por los verdaderos problemas del país, tenemos que estar perdiendo tiempo en estas cosas. Es incómodo perder tiempo ante tanta evidencia, por más que el señor Maraví lo niegue y lo seguirá negando. Seguro cuando venga al pliego interpelatorio lo seguirá negando, pero las pruebas están ahí", expresó.

En una entrevista en RPP Noticias, el congresista consideró que la posibilidad de que el Gabinete Ministerial solicite una cuestión de confianza ante las mociones de interpelación y censura contra los ministros de Estado representa una “amenaza”.

"Si no nos satisface (las respuestas al pliego interpelatorio), que yo no tengo ninguna duda de que no lo hará, seguramente pasaremos a la censura. El señor no debería estar. El presidente debería pensar un poco en las calles, como a él le gusta, donde él y otros más no deberían estar. Que vea las encuestas, él mismo está con una bajísima aprobación", puntualizó.