Ministra de la Mujer: “Rechazamos toda expresión que relativice, normalice o banalice la violencia sexual”

La ministra de la Mujer, Anahí Durand, utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse al respecto de la acusación de la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, quien reveló que fue agredida verbalmente por el premier Guido Bellido, cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

“Desde el @MimpPeru rechazamos toda expresión que relativice, normalice o banalice la violencia sexual. En el caso de la denuncia realizada por la Congresista Patricia Chirinos hacemos un llamado a que las instituciones pertinentes investiguen con la celeridad debida”, escribió.

Como se recuerda, Chirinos denunció que fue agredida verbalmente por el premier Bellido, quien le habría dicho "solo falta que te violen".

"Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", afirmó.