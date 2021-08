Patricia Chirinos asegura que premier Bellido la agredió verbalmente en el Congreso

Parlamentaria de Avanza País indicó que el hecho ocurrió cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria. Foto: medios digitales.



La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, afirmó este martes que fue víctima de una agresión verbal por parte del premier, Guido Bellido.

En una entrevista para RPP, indicó que el hecho ocurrió que cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, donde solicitó la oficina donde trabajó su padre, Enrique Chirinos Soto.

"Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente".

"CUESTIÓN PERSONAL"

La parlamentaria de Avanza País indicó que en ese momento se encontraba el congresista Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú), José Jerí (Somos Perú) y "otros más por allí".

"Nadie dijo nada, yo fui la única que me defendí y por supuesto que sé hacerlo y muy bien". Aclaró que mantuvo en reserva este hecho y solo se lo dijo al premier por ser una "cuestión personal".

También pidió cerrar el incidente porque hay temas más importantes y no busca victimizarse. "Además, sé que la congresista Norma Yarrow va a presentar una queja ante la comisión de Ética con firmas de otras mujeres parlamentarias también"

Reveló además que comentó el impase con el presidente, Pedro Castillo, y este le ofreció disculpas. "Me dijo me voy a encargar, me pidió disculpas y yo le dije lo disculpo a usted, pero a él no".

Como se sabe, durante la presentación del gabinete por el voto de confianza, Chirinos intervino en el debate para acusar al premier de agresión a las mujeres.