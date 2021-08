David Reyes analiza el mensaje de Bellido: "Los bonos deben ser cada vez más cautelosos"

Presentó sus propuestas ante el Parlamento por más de dos horas y se centró, básicamente, en medidas de corte asistencialista. El discurso de Guido Bellido si bien no fue agresivo, para los analistas, es un discurso populista.

Para el director de la prestigiosa revista "Semana Económica", incrementar el sueldo mínimo en las circunstancias que afronta nuestro país, por la crisis económica, es riesgoso.

"No sólo se trata de mirar o percibir que hay una mejora de la economía. En este caso sino más bien de analizar qué empresas se van a ver impactadas duramente sus costos y por supuesto, no van a poder resistir a ese incremento del sueldo mínimo. Con esto con la consecuencia razonable y natural de despidos", señaló David Reyes.

BONOS DE ENERGÍA

El presidente del Consejo de Ministros anunció también "bonos de energía", lo que se sumó a los bonos familiares que se entregarán a 14.4 millones de peruanos.

"Los bonos deben ser cada vez más cautelosos. Cada vez se tiene que analizar mejor, finalmente si vale la pena entregarse o no, porque no hay los suficientes ingresos como para ser posibles y también, por supuesto, endeudarse más, no es necesariamente el mejor camino", señaló el especialista.

Medidas que buscarían básicamente la simpatía de las clases populares y más golpeadas por la pandemia, pero que podrían ser contraproducentes. Finalmente los especialistas, esperan estudios técnicos antes de tomar la decisión final.