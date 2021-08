Norma Yarrow sobre su negativa al voto de confianza: “no me representan”

La congresista de la bancada de Avanza País, Norma Yarrow, expuso su postura en torno al voto de confianza al Gabinete de Guido Bellido, y adelantó su rechazo al pedido.

"No voy a dar el voto de confianza al Gabinete, definitivamente no me representa Guido Bellido y varios ministros que están cuestionados. Mi deber es escucharlos pero mi posición no va a cambiar", sostuvo desde el frontis del Parlamento.

El premier Guido Bellido espera, en compañía de su Gabinete Ministerial, el voto de confianza para su continuidad en el cargo.