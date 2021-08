Jorge Muñoz: Castillo aún no ha respondido carta sobre las rondas campesinas

Durante una rueda de prensa en la mañana de este miércoles 11, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que hasta el momento el presidente de la República no le ha dado respuesta sobre el tema de la seguridad ciudadana y la inclusión de las rondas en Lima.

“Lamentablemente, el presidente castillo no me ha respondido aún la carta (…) Nos preocupa severamente las rondas campesinas extrapoladas a lo urbano. Escuchaba al ministro del Interior que no se van a implementar en Lima ni en zonas urbanas, pero es importante escuchar al presidente de la República, porque él lo anunció en su asunción el pasado 28 de julio”, indicó el burgomaestre.

EXIGIR VACUNACIÓN PARA INGRESAR A COMERCIOS

Muñoz consideró que esta medida, presentada por dos regidores, es discriminatoria y, por ello, inconstitucional. Dijo que el nivel de vacunación en el que se encuentra el país en este momento, que no es universal aún, esto podría resultar discriminatorio para algunas personas que aún no se han llegado a vacunar o que podrían no llegar a ser inmunizadas. Además, hay otras personas que no se quieren vacunar por razones de creencia.