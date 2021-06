Inés Melchor tras integrarse a equipo de FP: "Lo único que quiero es seguir viviendo en libertad"

Maratonista peruana aclaró que no es militante del partido naranja ni lo será en el futuro. Foto: internet.



La maratonista peruana Inés Melchor se pronunció sobre su respaldo a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de cara a la segunda vuelta electoral este domingo 6 de junio, y aclaró que no es militante fujimorista ni no será en el futuro.

“El país está viviendo momentos críticos en esta segunda vuelta, tal vez ninguno de mis compañeros o amistades hemos esperado llegar a la segunda vuelta con estos dos candidatos. Y desde un inicio he mencionado que mi voto en la primera vuelta no ha sido para ninguno de ellos”, señaló la deportista peruana.

“No soy miembro del partido Fuerza Popular, tampoco lo voy a ser de aquí para adelante. Lo único que quiero de haberme integrado a este equipo, es por mi país. O sea, quiero seguir viviendo en libertad, quiero seguir viviendo en democracia”, añadió.

Melchor dijo que mostrando su postura busca cambiar el voto de algunos ciudadanos. “La corrupción ya viene de años anteriores, entonces de alguna manera queremos tratar de cambiar (…) desde un inicio he dicho no me gusta la política, pero viendo la coyuntura recién he decidido dar a conocer mi voz y tal vez con ello pueda cambiar el voto de algunas personas por nuestra libertad”.