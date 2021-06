Hernando de Soto: “La posición de Pedro Castillo sigue siendo un misterio”

Luego de sostener una reunión con el líder opositor Leopoldo López, el excandidato presidencial Hernando de Soto comentó sobre la postulación de Pedro Castillo a la Presidencia.

“Después de nuestro último encuentro en Máncora salió y dijo que no, que no era su objetivo, que no iba a expropiar a nadie. Entonces hay dos mensajes: el mensaje del partido Perú Libre, que tiene lenguaje marxista leninista y el candidato que asegura que no va a expropiar a nadie”, dijo.

“Para nosotros la posición del candidato Castillo sigue siendo un misterio hasta que no se pronuncie claramente”, agregó De Soto, quien invitó este martes a López a su domicilio a fin de conversar sobre la coyuntura política peruana y la crisis venezolana.

“He tenido la oportunidad de hacerle preguntas a qué pensaba él hacer, ya que su discurso es muy parecido al de Nicolás Maduro y que sobre todo el secretario general de su partido haya anunciado que era un partido marxista, leninista. Sabemos que eso no es solo una visión de desarrollo, sino también tiene un mecanismo para ocupar las cimas del poder”, sostuvo.