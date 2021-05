Kurt Burneo aclaró que a él "no lo sacó nadie" de Perú Libre

Tras afirmaciones hechas en el debate de este domingo, economista se dirigió a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.



Kurt Burneo se refirió el domingo a las declaraciones de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y aclaró que nadie lo sacó del equipo técnico.

El economista realizó dicha aclaración respecto a las expresiones de Fujimori en el debate y afirmó que fue él quien no aceptó la invitación de Pedro Castillo.

"La señora Fujimori miente. El señor Vladimir Cerrón puede decir lo que quiera, pero a mí no me sacó nadie, porque fui yo quien decidió no aceptar la invitación del profesor Castillo", escribió en Twitter.

"CERRÓN IMPUSO AL VOCERO"

Como se sabe, durante el evento organizado por el JNE el último fin de semana, la excongresista dio a entender que fue Cerrón, presidente de Perú Libre, es quien manda en el partido, en referencia al caso.

"Cómo creerle que Cerrón no participa en su grupo político, si él ha impuesto el vocero. Me pregunto, dónde está Kurt Burneo, al que anunció con bombos y platillos como miembro de su equipo técnico, pero el señor Cerrón se lo impidió. Ya sabemos quién manda".