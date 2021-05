Keiko Fujimori tras debate: "Los ganadores fueron todos los ciudadanos del país"

Candidata de Fuerza Popular destacó que su partido quiere llevar propuestas y destacó trabajo de su equipo técnico.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dio su apreciación luego de participar en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones este último domingo.

En declaraciones a medios locales, afirmó: "Creo que los ganadores son todos los ciudadanos del país que pudieron escuchar las propuestas y hacer contrastes. Queremos llevar iniciativas".

Tras destacar el trabajo del equipo técnico, Fujimori detalló que su batería de propuestas en temas como salud, trabajo y alimentación.

PROPUESTAS ANALIZADAS

"Hemos dado una serie de propuestas para salvar tu salud, tu trabajo y tu comida. Cada propuesta fue analizada con el equipo técnico".

"He hablado desde mi corazón y me he dirigido a las mujeres, niños, jóvenes, diferentes sectores que se han sentido abandonados. Tenemos que trabajar no para tirar piedras sino para reconstruir nuestro país", acotó.