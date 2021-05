Keiko Fujimori: “A Pedro Castillo y a su grupo los señalan de estar cercanos y vinculados al terrorismo”

Este martes, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) cuestionó a su contendor Pedro Castillo (Perú Libre) por “insinuar” que su agrupación política estaría relacionada al ataque ocurrido en el Vraem por Sendero Luminoso que dejó 16 muertos. Aseguró que él y sus virtuales congresistas son los que tienen cuestionamientos con el terrorismo.

“El señor Pedro Castillo ha señalado una serie de comentarios incongruentes. Él parece que no conoce de historia y ha insinuado que el fujimorismo tendría algo que ver con estos sucesos. El fujimorismo derrotó al terrorismo. Parece que el señor, lo que está, es bastante nervioso, está desesperado; no tiene equipo, no tiene planes, no tiene propuestas”, afirmó.

Desde la región San Martín, dijo que lo que tiene que hacer Castillo es “mirarse en un espejo”, ya que “a él y a su grupo los señalan de estar cercanos y vinculados al terrorismo”. “Es él quien tiene miembros del Movadef, es él quien tiene congresistas con procesos o vinculación a Sendero Luminoso, entonces, por favor, un poquito más de respeto”, enfatizó.

ATAQUE EN EL VRAEM

Más temprano, Pedro Castillo recordó que hechos similares fueron perpetrados a pocos días de los procesos electorales del 2011 y 2016. Al respecto, Keiko Fujimori rechazó cualquier tipo de vinculación entre la masacre en el Vraem y Fuerza Popular y consideró que esto es una muestra del “nerviosismo” de su contendor.