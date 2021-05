Castillo espera evidencias para saber si sus seguidores agredieron a periodistas

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se pronunció sobre las agresiones físicas y verbales que han sufrido varios periodistas durante sus actividades proselitistas, y pidió evidencias para constatar que se tratan de seguidores de su partido.

"Espero tener las evidencias para saber si son seguidores nuestros (...) algunos videos, algunas personas responsables y si ustedes han logrado identificarlos háganme llegar, pero desde ya cualquiera sea la actitud, cualquiera sea la procedencia, nuestro profundo rechazo a esas actitudes, no las vamos a permitir", dijo a RPP.

Sobre al congresista electo de Perú Libre por Ayacucho, Alex Flores, quien arremetió contra los medios de comunicación durante un mitin, Pedro Castillo dijo que no conoce a los simpatizantes de otras regiones y volvió a pedir evidencias tras señalar que podrían tratarse de infiltrados.

"Si son nuestros simpatizantes por favor a la calma, al respeto, estamos en el marco democrático y sí yo entiendo.. he estado en una lucha más fuerte, más cruenta, se me ha arrastrado en las calles, he luchado en Conga, pero también he encontrado también en muchas manifestaciones infiltrados", sostuvo.