Rospigliosi niega cualquier vínculo de Fuerza Popular con grupos extremistas

Vocero e integrante del equipo del partido rechazó declaraciones y agresiones contra periodistas y aseguró que, a diferencia de Perú Libre, en su partido "no hay duda" del respeto a la libertad de prensa.

El vocero e integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, negó el miércoles cualquier vínculo de su agrupación con 'La Resistencia' u otros colectivos extremistas que apoyan a la candidata Keiko Fujimori.

En declaraciones a RPP, aseguró que las actitudes de quienes apoyen a Fujimori no representan necesariamente lo que Fuerza Popular plantea. Por el contrario, aseguró que “no hay ningún tipo de duda” del respaldo de la lideresa a la libertad de prensa.

“En primer lugar que no tiene nada que ver con Fuerza Popular esas camisas negras y esos individuos que no sé quiénes serán. Fuerza Popular claramente respalda la libertad de prensa, o sea no hay ningún tipo de duda al respecto”.

“Hay personas que respaldan a Keiko Fujimori y que pueden tener actitudes diversas, pero eso no compromete en absoluto la claridad de la posición de Fuerza Popular respecto a la libertad de prensa”, continuó.

Sobre Pedro Castillo, consideró una "amenaza directa" las declaraciones del candidato sobre revelar los sueldos de la prensa. Afirmó que “agredir y golpear” a periodistas no tiene comparación a las "protestas equivocadas" de quienes apoyan a Fujimori.

“Yo lo único que conozco son las cosas que se publican en las redes sobre estos grupos (La Resistencia), pero más allá no sé. Ahora es absolutamente distinto agredir y golpear periodistas como está haciendo la gente de Castillo, que otras protestas que pueden ser a veces equivocadas a veces repudiables, pero que no son comparables”.

Aseguró que Perú Libre ha manifestado explícitamente que van a “suprimir” programas que no sean culturales, lo que que calificó como una barbaridad, a diferencia de lo planteado por el fujimorismo de una “absoluta y completa libertad de prensa”.