Ricardo Belmont afirma que Pedro Castillo le ofreció ser su primer ministro

El exalcalde de Lima, Ricardo Belmont, reveló a través de su cuenta de Facebook que el candidato presidencial, Pedro Castillo, le ofreció el cargo de presidente del Consejo de Ministros en un eventual Gobierno suyo.

"Pedro Castillo me preguntó y me dijo, ‘Ricardo, ¿tú quisieras asumir una responsabilidad importante en la plana mayor del Gobierno, por ejemplo, un ministerio o la Presidencia del Consejo de Ministros?’", contó el también empresario televisivo.

Sin embargo, mencionó: "Le agradecí, le dije que esto no lo esperaba, que el Movimiento Obras tenía que saberlo y que no estaba en mis planes porque quiero dedicarme a mis proyectos personales por varias razones, le expliqué las razones, lo comprendió y me dijo que lo piense".

Ricardo Belmont, además, explicó que acudió a la reunión porque el mismo Pedro Castillo lo invitó e indicó que en la conversación que sostuvo con el candidato de Perú Libre, le contó su experiencia en la Municipalidad de Lima, en los medios de comunicación y sobre la Constitución.