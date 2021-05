Fujimori: “No se puede decir que somos defensores del modelo, porque no hemos sido gobierno en últimos 20 años”

Candidata de Fuerza Popular afirmó que busca busca cambios para el país, pero sin generar retrocesos.



Keiko Fujimori afirmó que no se puede decir que defiende el actual modelo económico del país, debido a que no han sido Gobierno en las últimas dos décadas y no han tenido capacidad de ejecución.

Señaló, por el contrario, que en caso de ser gobierno Fuerza Popular busca cambios para el país, pero sin generar retrocesos. Añadió que en su última gestión parlamentaria dieron todas las facultades al Ejecutivo para que realicen las obras que requiere el país.

“No se puede decir que nosotros somos defensores del modelo, porque no hemos sido gobierno en los últimos 20 años. Hay que hablar las cosas claras: el fujimorismo no ha formado parte ni ha ejecutado obras en los últimos 20 años”, dijo Fujimori en Canal N.

DIÁLOGO CONSTANTE

“Los responsables de la ejecución de los presupuestos y de que se hagan las cosas era el Ejecutivo (…) Nosotros queremos cambios, por supuesto, pero queremos un cambio que no nos lleve a los retrocesos (…) un Gobierno con capacidad de gestión, con un Gobierno con sentido de urgencia y que haga las cosas”.

En vista de que la ciudadanía no ha otorgado gran representatividad a las agrupaciones en el Congreso y que tampoco tuvo un respaldo amplio, afirmó que de llegar al Ejecutivo tendrá que trabajar en consensos y priorizará diálogos con las fuerzas políticas y la gente.

“(Tendremos que) estar constantemente dialogando, no solamente con las fuerzas políticas en el Congreso de la República, el principal diálogo tiene que ser con la población que está esperando un cambio que cumpla con todas las expectativas y pueda resolver la pandemia, reactivar la economía y devolverle la confianza al pueblo peruano”, manifestó.

Sobre las últimas encuestas, sostuvo que ha recibido con “ilusión y entusiasmo” las últimas encuestas que acortan la diferencia con Pedro Castillo, pero que aún faltan tres semanas para los comicios, por lo que dijo que continuará con “humildad” su campaña.

“En las encuestas se ha visto también que las cifras del antivoto han ido decreciendo y eso para nosotros es un resultado también importante”.