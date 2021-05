Ugarte confirma que Minsa no autorizará vacuna solicitada por FPF

En declaraciones a medios locales, ministro de Salud indicó que secretario de federación aseguró al presidente Sagasti que era requisito para participar en torneos internacionales, lo que era falso.

En declaraciones a medios locales, el ministro de Salud Óscar Ugarte descartó que su sector pueda autorizar la vacunación contra la COVID-19 solicitada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Sostuvo que el secretario general de la FPF aseguró al presidente Francisco Sagasti que era un requisito de la Conmebol que las selecciones estén inmunizadas para participar en torneos internacionales. Sin embargo, luego corroboraron que esta información era falsa.

"No, es la decisión obvia. No tenemos por qué, bajo estos argumentos, tomar ninguna decisión que sea vacunar a nuestros queridos futbolistas. Nosotros quisiéramos que estén todos protegidos (...) Lo que es obvio, no vamos a dar ninguna autorización a que haya una vacunación de este tipo", afirmó a RPP.

VOLTEANDO LA PÁGINA

"A nuestros queridos futbolistas, les decimos que les tocará en el momento que corresponde de acuerdo a las pautas del Plan Nacional de Vacunación, que como estamos viendo es por grupos etarios y aquellas personas que tienen comorbilidad y necesitan ser priorizadas", añadió.

Según Ugarte, el 27 de abril, tuvieron una comunicación del secretario general de la FPF, Óscar Chiri, consultando sobre cómo podría registrarse en el país la vacuna de Sinovac, que era la proporcionada por Conmebol.

Tras consultar con Digemid, se confirmó que no había ningún proceso iniciado, por lo que se informó que no era posible importarla. Fue entonces que "el mismo señor Chiri" se comunicó con el presidente Sagasti.

El Ejecutivo no ha analizado tomar alguna acción por esta situación, pero subrayó que la Fiscalía "ya está pidiendo información a la Federación para decir si hay algún acuerdo con el Gobierno, ellos tendrán que decir su verdad y nosotros la nuestra".

"Con esto estamos volteando la página, este no no es un tema que nos va a entretener más", zanjó el titular del Minsa.