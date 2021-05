Ugarte sobre vacunas covid-19: Laboratorios negocian con gobiernos, no con candidatos

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Óscar Ugarte, resaltó que las negociaciones para adquirir vacunas contra la COVID-19 solo se realizan entre los laboratorios encargados de la producción con los gobiernos centrales.

Ugarte Ubilluz hizo estas declaraciones en referencia a las propuestas que dieron a conocer los aspirantes presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) durante el debate del último sábado en Chota.

"Las conversaciones que han sido mencionadas por los candidatos el día de ayer, no dudamos que sean así, pero sí explicamos porque pasa en Perú y otros países es que las empresas negocian con los gobiernos, no negocian con partidos, no negocian con candidatos”, señaló.

GESTIONAN ADQUISICIÓN DE DOSIS RUSAS ANTES DE 28 DE JULIO

De otro lado, el jefe del Minsa indicó que existiría la posibilidad de que el Ejecutivo concrete la adquisición de vacunas rusas Sputnik V con el laboratorio Gamaleya, antes del cambio de mando presidencial el 28 de julio.