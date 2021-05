Fuerza Popular señala “preocupación” por poca información sobre términos del debate

Esta mañana, el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, Hernando Guerra García afirmó que no han logrado hablar con algún vocero de Perú Libre para fijar los términos del debate entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, programado para hoy a la 01:00 p.m. en la ciudad de Chota, Cajamarca.

“El señor Castillo propuso esta sede, propuso esta hora, el lugar; y luego no de eso no hemos sabido nada más. No sabemos los términos del debate, las reglas del debate, no sabemos en dónde va a ser. Suponemos que va a ser en esta plaza, donde está construyéndose este estrado, pero no tenemos ninguna información”, dijo.

“Eso nos preocupa, porque en democracia y en un país democrático, debemos siempre escuchar a las otras partes. No queremos que esto sea un adelanto de cómo será un país donde se decide todo desde un solo lado”, señaló en entrevista con RPP.

“Se nos dijo que ayer había un representante de Fuerza Popular, (pero) acá el representante de Fuerza Popular (sobre los detalles del debate entre ambos candidatos) soy yo. Seré el vocero y veré estas negociaciones y detalles”, comentó Guerra García.