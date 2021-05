Elecciones 2021: Todo sobre el debate presidencial en Chota

La plaza de armas de Chota será la sede del primer debate presidencial de la segunda vuelta entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo, y el equipo de "¿De qué estamos hablando?" estuvo en vivo desde la provincia cajamarquina.

Ya se conoce que la llegada de los candidatos se dará el día de mañana, horas antes de que inicie el evento, pero aún quedan dudas en cuanto la organización y las garantías para su realización.

Por otro lado la subprefecta de la provincia de Chota, Karina Campos, indicó que no hay a la fecha ninguna solicitud de garantías para realizar el debate presidencial en dicha localidad.

"No hay ningún tipo de documento ni de pedido en donde soliciten las garantías de orden público, mientras no exista un documento no podemos adelantarnos a dar ningún tipo de opinión", dijo.