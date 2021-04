Pedro Castillo vs. Keiko Fujimori: crónica de un debate presidencial en suspenso

Panorama incierto. El debate entre los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) aún no se define y las reuniones de coordinación seguirán este viernes 30, según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La propuesta es la organización de los cuatro debates entre los candidatos y los equipos técnicos, de cara a la segunda vuelta. A través de su cuenta de Twitter, el máximo organismo electoral informó que la reunión se reanudará mañana desde las 6:30 p.m.

Al respecto, Keiko Fujimori, afirmó que los representantes de Perú Libre no aceptaron los cuatro debates planteados por el JNE. “Se sigue corriendo. Ahora Pedro Castillo no quiere aceptar el rol de debates propuesto por el JNE (...) La reunión se reiniciará mañana. No te corras Pedro, no te corras”, señaló.

DEBATE EN CHOTA ESTÁ EN ESPERA

El debate en la Plaza de Armas de Chota, en Cajamarca, al que ambos aspirantes al sillón presidencial habrían coordinado, está en suspenso, puesto que según Luis Galarreta, no se llegó a ningún acuerdo sobre el tema con representantes de Perú Libre.

Pedro Castillo le respondió a su contendora y a través de un video publicado en redes sociales le propuso debatir este sábado a la 1 p.m en la Plaza de Armas de Chota. Sin embargo, hoy tuvo una descompensación respiratoria y fue llevado a una clínica en Lince.