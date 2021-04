JNE no organizará debate entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori este sábado en Chota

De cara a la segunda vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no podrá organizar el debate entre los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), programado para este sábado 1 de mayo, en la Plaza de Armas de Chota, según fuentes consultadas por La República.

Explicaron que no lo consideran posible por temas logísticos, pero se comprometen a planificar las próximas jornadas que se realizarán en el mes de mayo. El último viernes, representantes de Fuerza Popular, Perú Libre y del JNE se reunieron para coordinar cómo serán los debates que propone la máxima autoridad electoral.

En ese momento, ninguno de los asistentes objetó que los eventos se desarrollen en Lima y no en otra ciudad. No obstante, el encuentro para discutir ideas ahora se llevaría a cabo en Chota, en la región Cajamarca. Cabe señalar que hasta el momento no hay una entidad comprometida a organizarlo en tan corto tiempo.