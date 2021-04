Debates para segunda vuelta: "No nos corremos de nadie", dice Pedro Castillo a Keiko Fujimori

De cara a la segunda vuelta electoral, el candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, aceptó el pedido de su contrincante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para presentarse en los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Señaló que se puede dar en "cualquier escenario".

"No nos corremos de nadie. Ni a Fujimori, ni a la gran oligarquía, ni a los grupos de poder. Por el contrario, convocamos desde Tumbes a hacer un debate en cualquier plaza del pueblo", dijo en conferencia de prensa. También se pronunció sobre la reunión que mantuvo con el líder de Avanza País, Hernando de Soto.

De Soto precisó que este encuentro no fue para brindarle su apoyo, sino "para compartir mis profundas preocupaciones sobre su plan de gobierno". "Hernando de Soto ha emitido un comunicado diciéndole 'no al comunismo'. Nosotros aclaramos que no lo somos (...) Somos trabajadores", apuntó.

LOS CUESTIONA

En la víspera, Hernando de Soto señaló que aún no ha emitido un pronunciamiento a favor de algún postulante al sillón presidencial, puesto que, según dijo, "ninguno de ellos nos ofrece una solución viable para nuestro país que asegure la gobernabilidad para el Perú a partir del 28 de julio de 2021".