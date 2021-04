Keiko Fujimori pide perdón al Perú por los errores cometidos por la anterior bancada de Fuerza Popular

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular, pidió perdón al país por los errores cometidos por la bancada de su partido político cuando tuvieron la mayoría de escaños.

“He pedido perdón en reiteradas oportunidades y si lo tengo que volver a hacer pues continuaré con eso, porque creo que el reconocimiento de errores, el pedir disculpas o pedir perdón hace a la persona más humana y nos hace entender que se pueden hacer las cosas mucho mejor”, expresó en RPP.

Fujimori señaló que se pudo hacer un mejor trabajo, evitando las confrontaciones y enfocándose más en las coincidencias.

“Creo que se priorizó más la confrontación, la fiscalización cuando se pudo enfocar más en las coincidencias, yo por ejemplo he señalado que cuando el señor Fernando Zavala fue hacer un voto de confianza y a pechar al Congreso, la pelea es de dos, pero en ese momento se debió poner paños fríos y no optar por la no ratificación de la confianza”, manifestó.