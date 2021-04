De Soto desmiente a Paredes Terry y niega haber pedido PCM y 5 ministerios

El excandidato presidencial Hernando de Soto decidió pronunciarse sobre las declaraciones de Jorge Paredes Terry, coordinador nacional del Pacto Social de Avanza País, quien lo acusó de estar pidiendo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y cinco ministerios.

“Es absolutamente falso. A ningún dirigente político que amablemente nos ha invitado a conversar no se le ha ni siquiera conversado de ministros, menos de un primer ministro. Es una absoluta mentira”, aseveró el expostulante al sillón presidencial.

Tras mostrarse bastante sorprendido, De Soto precisó que la relación con Paredes Terry se cortó el domingo 11 de abril y que lo último que supo de él es que iba a reunirse con Pedro Castillo para venderle las ideas de los gremios.

“Me dijo que ya no estaba en Lima. Lo llamé y me dijo que estaba de vacaciones. La segunda o tercera noticia que recibí es que estaba en Cajamarca y que estaba tratando de tomar contacto con Pedro Castillo para venderle la idea de los gremios”, expresó.

“Eso no es nada de lo acordado, qué tal momento de tomar vacaciones y sobre todo dejarnos con los flancos abiertos. Después ha reaparecido, no he hablado con él, para decir que había logrado un puente con el señor Pedro Castillo. Para entonces yo ya estaba en contacto con el señor Castillo por voluntad de él”, añadió.