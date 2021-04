César Acuña: "En este país no aceptan el éxito de los provincianos"

El candidato presidencial del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, sostuvo que en el país no se acepta el éxito de los provincianos.

"En este país, en término generales, no aceptan el éxito de los provincianos, no aceptan el éxito de una persona que ha salido de abajo", señaló Acuña en 20 21 y añadió que no reconocer dicho éxito es "racismo".

Apuntó a que quienes no aceptan su éxito son quienes desprecian a los Acuña y le hacen "bullying", además de indicar que demostró que su dinero es lícito.

POSTULANTES INVESTIGADOS

Consultado sobre 23 candidatos parlamentarios por APP que estarían siendo investigados por corrupción, Acuña explicó a que cuando presentaron las listas congresales lo hicieron cumpliendo lo que indica la norma.

"Luego que se han inscrito, ya la Oficina de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones ha hecho seguimiento y ha encontrado a candidatos nuestros que tienen denuncias que nunca nos dijeron. (...) Son denuncias a nivel de Fiscalía, pero que si hubieran tenido denuncias con sentencias, no lo hubieran inscrito", indicó.

Agregó que no avalarán a los candidatos por su partido que sean electos, si tienen investigaciones fiscales por corrupción.

"Tienen que ceder el Congreso porque no pueden estar ahí. El Congreso no es escondite de corruptos", sentenció.