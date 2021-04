José Vega: candidato presidencial dio positivo a la Covid-19

El candidato presidencial por Unión por el Perú, José Vega Antonio, informó que dio positivo a la Covid-19 en una prueba que se efectuó cuando se encontraba en la ciudad de Huaraz (Áncash).

El postulante explicó que tras conocer la noticia, se trasladó a Lima tomando las previsiones del caso para cumplir con el aislamiento en su domicilio. Asimismo dijo que se sacará una placa a los pulmones para saber si existe algún tipo de daño a sus pulmones.

"Ayer me encontraba en la ciudad de Huaraz y en la medida que tenía fiebre y sufrí de una descompensación me tomé una prueba y al mediodía me confirmaron que salí positivo", señaló en RPP.

En ese sentido, el aspirante a la presidencia señaló que este domingo no acudirá a las urnas debido al contagio.