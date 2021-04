Martín Vizcarra: Comisión Permanente aprobó informe que busca inhabilitarlo por 10 años

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó por unanimidad la acusación constitucional que plantea inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra de ejercer un cargo público por un periodo de 10 años por el caso ‘Vacunagate’.

Con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el informe final sustentado por el legislador Jin Mamani luego de un debate de más de dos horas.

Dicha acusación halló responsabilidad del exmandatario por haber recibido la vacuna contra la COVID-19 fuera de los ensayos clínicos y por haber gestionado que su esposa y su hermano también se inmunicen.

VIZCARRA SE DEFIENDE:

Durante la sesión, el ex jefe de Estado ejerció su derecho a la defensa, y señaló que dicho informe contiene errores de forma y fondo.

"Nosotros recurriremos a las instancias que correspondan para defendernos. Tenemos un derecho constitucional de postular y ser elegido, que el pueblo decida y no 100 personas me van a quitar ese derecho. Nos vamos a defender en instancias nacionales e internacionales. Estamos en carrera electoral y cualquier decisión que se tome aquí (en el Congreso) no tendrá ningún efecto en las elecciones del domingo", refirió.