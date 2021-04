Vacunagate: Astete reafirma ante Congreso que tuvo la “anuencia” de Sagasti para vacunarse

La exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, reafirmó su declaración donde señala que el presidente Sagasti conocía que se iba a vacunar contra la COVID-19. “Convencida de la regularidad del proceso, el 21 de enero, al término de una reunión en Palacio, informé al presidente Sagasti y a la ministra Mazzetti las razones por la que tenía pensado vacunarme. A lo que el presidente asintió luego de escucharme atentamente. Salí de Palacio con la certeza que contaba con la anuencia del presidente”, dijo a la Comisión Permanente del Congreso.

Además, manifestó que la primera ministra Violeta Bermúdez le pidió que “no podía involucrar al presidente” cuando se enteró que fue parte del 'vacunagate'. “Debo ratificar, asimismo, que [Violeta Bermúdez] me dijo que no podía involucrar al presidente, a lo que respondí que no era mi intención y sigue sin serlo, hacerle daño al presidente o al Gobierno, pero que, si me preguntaban, le dije en ese momento, tendría que decir la verdad”, declaró en el Pleno.

Por otro lado, la excanciller aseguró que su vacunación no tuvo que ver con algún proceso de negociación con Sinopharm y negó haber favorecido al laboratorio chino, además reconoció que cometió un “grave error” al confiar en la vacunación que se le había ofrecido reiteradamente.

