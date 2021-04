José Vega de UPP negó apoyo de Antauro Humala a Hernando de Soto

José Vega, candidato presidencial por Unión Por el Perú (UPP), denunció una “guerra sucia” al usar el nombre de su líder, Antauro Humala. “Denunciar que están usando una guerra sucia para pretender parar y frenar la ola patriótica que se viene consolidando en la región”, manifestó en una conferencia.

En tanto, la candidata a la vicepresidencia por UPP, Ina Andrade, esposa de Antauro Humala, aseguró que la carta que circula en redes es falsa y mostró la que sería la verdadera firma de su esposo. "Me llamó hace 20 minutos y pidió que aclarara que él no hizo ninguna nota, me da pena que el señor De Soto tome esas actitudes", precisó.

En tanto, no descartan realizar una denuncia contra los responsables de los que consideran una falsificación. Además, José Vega criticó a Hernando De Soto por plantear que la vacunación sea ejecutada por el sector privado.

Con información de Canal N.