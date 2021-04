Yonhy Lescano niega haberse contagiado con COVID-19: “Son versiones maliciosas”

El candidato presidencial por el partido Acción Popular, Yonhy Lescano, descartó este miércoles haberse contagiado con COVID-19, e indicó que esas versiones formarían parte de una “guerra sucia” en su contra.

En entrevista con un medio local, el candidato presidencial explicó que se realiza pruebas de descarte del coronavirus cada vez que viaja y la última fue antes de participar en el debate presidencial del JNE.

"Primero dijeron que me había vacunado con mi esposa, ahora dicen que me he contagiado. Es una situación que no se entiende. Entonces, yo creo que es pura guerra sucia, se ha reducido la política a destruir con difamaciones al opositor político. Yo niego contundentemente esas versiones que son maliciosas", manifestó.

NO HAN PODIDO DAÑARLO

Lescano Ancieta señaló que no pueden permitir ese nivel de bajeza al se ha llegado e indicó que han sufrido una serie de mentiras y difamaciones que tienen como objetivo dañarlo pero no han podido conseguirlo.