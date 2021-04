Renovación Popular: Rafael López Aliaga cancela mitin en Ayacucho por razones de salud

De cara a las Elecciones Generales del próximo domingo 11 de abril, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, canceló hoy un mitin en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, por razones de salud.

López Aliaga iba a realizar una actividad proselitista en la plaza María Parado de Bellido, pero sufrió una descompensación. Sobre su estado de salud, el empresario dijo estar “más o menos” cuando se retiraba al aeropuerto de la región.

Recordemos que el pasado miércoles, el candidato a Palacio de Gobierno señaló que estaba enfermo y que durante su participación en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), leyó sus propuestas “a propósito”.

GIRA PROSELITISTA EN PUNO

“Estoy enfermo, he hablado mucho. Estuve en Puno, hablando a las 8 de la noche, con lluvia. Me he quedado sin voz, me he infiltrado, me he puesto un corticoides para recuperar la voz”, indicó en aquella oportunidad.