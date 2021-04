Rafael López Aliaga afirma nombrará al promotor de la vacuna peruana como viceministro de Salud

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, afirmó que de salir vencedor en los comicios del 11 de abril, le pedirá a Manolo Fernández, dueño del laboratorio Farvet, que sea viceministro de Salud.

“Yo voy a ir mañana a la casa del señor Manolo Fernández para ofrecerle que él sea viceministro de Salud, en esta área de investigación de la vacuna peruana, quiero llevarlo al Ejecutivo para que él pueda hacer las pruebas que le da la gana”, indicó.

López Aliaga también señaló que está dispuesto a realizar una huelga de hambre si el presidente de Estados Unidos no le da audiencia para poder adquirir vacunas contra el COVID-19.

“Si no me da cita, sabes lo que hago, huelga de hambre, me siento con mi frazada tipo peruano y mi letrerito”, expresó.

VACUNA PERUANA

Como se recuerda, Manolo Fernández declaró a inicios de enero que tanto él como su equipo se inocularon con la famosa vacuna peruana que está en la fase de ensayos clínicos.

Sin embargo, después se retractó y anunció que no continuaría con los estudios.

También recomendó el uso de la ivermectina para prevenir el COVID-19, medicamento que a la fecha ya ha sido retirado del esquema de tratamientos del Ministerio de Salud y que, según la Organización Mundial de Salud (OMS) solo debe usarse en ensayos clínicos.