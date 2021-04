Keiko Fujimori y Hernando de soto lideran la encuesta del IEP, que muestra un quíntuple empate técnico

La encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República, muestra a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Hernando de Soto (Avanza País) empatados en el primer lugar de la intención de voto, con el 9.8% del respaldo popular.

El sondeo revela un empate técnico con diferencias mínimas de los puntajes porcentuales entre cinco candidatos, a una semana de las Elecciones Generales 2021.

En el tercer lugar aparece el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien tiene el 8.4%, le sigue el postulante Yonhy Lescano (Acción Popular) con el 8.2%, mientras que la candidata Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) obtiene el 7.3% del respaldo.

Aparecen luego Pedro Castillo (Perú Libre) con el 6.6% George Forsyth (Victoria Nacional) con el 5.7%, César Acuña (Alianza para el Progreso) con el 4.1% y Daniel Urresti (Podemos Perú) con el 3.5%.

Cierran la lista Julio Guzmán (Partido Morado) con el 2.3%, Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano) con el 2.0% y Ollanta Humala (Partido Nacionalista) con el 1.4%. Los demás candidatos suman el 3.2%.

VOTOS EN BLANCO

Según la encuesta, el 18.3% de la ciudadanía votará en blanco o nulo, el 2.7% asegura que no votará por nadie y el 6.2% no sabe o precisa. La cifra de personas que no iría a votar alcanza el 0.4%

Este estudio fue elaborado a través de llamadas telefónicas y se dio durante los primeros días de abril, luego de los debates presidenciales que organizó el Jurado Nacional de Elecciones.