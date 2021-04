Rafael López Aliaga pide disculpas a Mónica Delta, luego de haberla difamado

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, retiró sus comentarios agraviantes y difamatorios, realizados en la previa del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, contra la periodista Mónica Delta.

“Tengo un comentario que realmente fue malo y me rectifico. He pedido disculpas públicas a Mónica Delta. Respeto mucho a Mónica, he ido a su programa dos veces”, dijo esta mañana en RPP.

“En una entrevista en Arequipa, a un ‘influencer’ me salió una palabra de fotos, no sé qué, pero lo retiro. Es su trabajo estar con el presidente de la República, yo retiro las palabras [...] Le pido disculpas a Mónica y se las puedo pedir otra vez”, añadió.

PALABRAS CONTRA LA PERIODISTA

López Aliaga, había cuestionado la participación de Mónica Delta como moderadora del debate presidencial organizado por el JNE. “La moderadora (Mónica Delta) es parte de la mermelada, la mermelada del Perú. Esa señora vive de los impuestos que tú pagas, que pagamos todos los peruanos. Ha sido una fan de Vizcarra, tiene un montón de fotos amorosas con Vizcarra”, dijo en un canal de noticias que se transmite por Facebook.