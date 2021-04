Hernando de Soto afirma que multimillonario francés Bernard Arnault es el mayor financista de López Aliaga

El candidato presidencial por Avanza País, Hernando de Soto, aseguró que el multimillonario francés Bernard Arnault -segundo hombre más rico del mundo-, es el financista más grande de Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular.

“Al señor Bernard Arnault por ejemplo, es su financista más grande, es el segundo hombre más rico del mundo. Él había pedido, porque tenía no sé qué problema con sus inversiones, de que si yo podía presentarlo al señor Bernard Arnault porque tengo lazos con el presidente Macron, el Gobierno y sector privado francés, que él no tiene. El problema fue que no querían conversar con él y solamente delegaron a su hijo y él decía que eso era insuficiente”, expresó en el programa ‘Beto a Saber’.

Asimismo, De Soto también contó que López Aliaga le había pedido en diferentes ocasiones que interceda con financistas de Francia y lo comparó con un microempresario.

“Tengo cartas de Rafael López Aliaga pidiéndome de interceder con sus financistas franceses porque él no los conoce. Él a nivel internacional, no por falta de plata, es un microempresario, nadie le haría caso, mientras que a nosotros sí”, indicó.

PROMESAS INSATISFACTORIAS

Como se recuerda, el candidato de Renovación Popular prometió que, en caso de ganar las elecciones, iba a viajar el 28 de julio a Estados Unidos a conseguir 40 millones de vacunas contra la COVID-19.

“Él toma un avión y cuando llegue al aeropuerto se va a dar cuenta que va a hacer cola”, dijo Hernando de Soto.

“Este hombre se mete a un avión y no va a poder hacerlo porque no tiene esos contactos, me consta. Hay varias promesas que son insatisfactorias. A mí molesta eso mucho. Mi temor es que él es un voto perdido”, agregó.