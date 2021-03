Ciro Gálvez asegura que no se encuentra “tan bien” de salud tras superar el covid-19

Luego de haber superado el covid-19, el candidato presidencial por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), Ciro Gálvez, aseguró hoy que todavía no está bien de salud, pero consideró que es una persona “fuerte”. Indicó que los médicos le han retirado la aplicación de oxígeno hace dos días.

“Todavía no estoy tan bien, pero soy fuerte. Tengo fuerza, si me toca morir junto a mi pueblo, lo haría con mucho gusto”, señaló en diálogo a RPP Noticias. “Hace dos días me han retirado el oxígeno, ya estoy mejor y hoy espero que puedan ver mi participación en el debate”, manifestó.

Gálvez dijo no haber imaginado que “se iba a contagiar” durante la campaña y considera que el país necesita que “le levanten el ánimo”. “Con mucha alegría me encuentro con mis paisanos y no me imaginaba que en una de esas me iba a contagiar, pero eso nos da mucho ánimo”, indicó.