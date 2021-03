López Aliaga demandará a quienes le mencionen deudas a la Sunat

Tras confirmar su participación en la tercera jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) exhortó a los demás postulantes a que no lo insulten o de lo contrario entrarán en un delito.

Advirtió además que tomará acciones legales contra aquellos que lo cuestionen por las deudas coactivas de sus empresas a la Sunat (28 millones de soles).

Tras negar haber recibido cualquier apoyo de Reactiva Perú, el aspirante a la presidencial señaló que no responderá a sus contrincantes sobre los prestamos que sus empresas recibieron por parte de este programa de garantías.

“Tengo todo preparado para el debate. Los agravios no me han hecho nada. Me insultarán, dirán su payasada, pero eso no es hacer política, menos a partir de estos momentos que están incurriendo en delito. Demandaré a cualquier persona que venga a hablar de Sunat, Reactiva y Panamapapers. Son temas que ya estoy zanjando”, declaró durante una conferencia de prensa.