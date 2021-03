Elecciones 2021: última fecha del debate presidencial del JNE se realiza hoy miércoles

Este miércoles 31 de marzo se realiza la la tercera y última jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), previo a las elecciones generales del 11 de abril.

Para esta fecha participarán los candidatos Yonhy Lescano (Acción Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Julio Guzmán (Partido Morado), Ciro Gálvez (Renacimiento Unido Nacional), Daniel Salaverry (Somos Perú), y Rafael Santos (Perú Patria Segura).

¿CÓMO ESTARÁ DISTRIBUIDO LOS BLOQUES?

El último debate se realizará de manera presencial desde las 6:00 p.m. y está dividido en cinco bloques temáticos: medidas frente a la pandemia, educación, seguridad, integridad pública y lucha contra la corrupción.

Cabe resaltar que las duplas y el orden de participación de los candidatos será: Dupla 1: Julio Guzmán vs Rafael López Aliaga; Dupla 2: Yonhy Lescano vs Daniel Salaverry; finalmente la Dupla 3: Rafael Santos vs Ciro Gálvez.