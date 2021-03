George Forsyth a favor de reelección de congresistas y autoridades locales

El candidato presidencial por el partido Victoria Nacional, George Forsyth, se mostró a favor de volver a permitir la reelección de congresistas y alcaldes, tras considerar que se puede respaldar a los que sí hacen una buena gestión.

“[¿Promovería la reelección, de alcaldes por ejemplo?] Se tiene que dar porque tiene que haber continuidad en el trabajo y los congresistas. Ahora no reeligen a las autoridades pero sí debemos tener la potestad de elegir a los pocos que sí hacen bien las cosas para que tengan continuidad”, señaló en RPP.

El exburgomaestre de La Victoria adelantó que de ganar las elecciones, buscará trabajar esta propuesta con el Congreso que salga elegido. Asimismo aclaró que esta iniciativa no alcanzaría al cargo de presidente de la república.

“No, a nivel presidencial no creo que se deba manejar, pero los peruanos debemos poder tener el poder de que la gente continúe o no dependiendo de su desempeño. Si no son buenos, vamos a elegir para que se vayan”, destacó.