Bermúdez ante Congreso: “No me puedo quedar callada y aceptar que se afecten honras”

La titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, calificó de ofensa que algunos congresistas incurran en agravios contra el Gobierno de Transición y Emergencia liderado por el presidente Francisco Sagasti.

Durante su presentación ante el pleno del Congreso donde acudió para explicar la eficacia de la vacuna adquirida contra el COVID-19 del laboratorio Sinopharm, señaló que no se puede quedar callada y aceptar que se afecten honras.

“No me puedo quedar callada y como peruana no puedo aceptar que se afecten honras y tampoco puedo dejar que la ciudadanía vea cómo es que a veces nos tratamos algunos peruanos y peruanas, felizmente no muchos”, manifestó.

DESTACA ACTITUD DE COLUMBUS

Bermúdez Valdivia resaltó la importancia de escuchar los diálogos y destacó la actitud del congresista de Fuerza Popular, Diethell Columbus, quien manifestó que tras escuchar la presentación entendió lo ocurrido.