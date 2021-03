Ávalos sobre Vizcarra: Visité Palacio varias veces pero nunca nos reunimos a solas

De otro lado, la fiscal de la Nación indicó que el Parlamento no puede invitarla bajo amenaza y calificó el hecho como “poco democrático”.

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, manifestó ante la Comisión de Justicia del Congreso que visitó varias veces Palacio de Gobierno pero aclaró que dichos encuentros siempre han sido por temas de trabajo.

En ese sentido, la titular del Ministerio Público descartó tener una relación de amistad con el exmandatario Martín Vizcarra e indicó que las reuniones se dieron porque integra el Consejo de Estado y el Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia.

"Varias veces visité Palacio de Gobierno por temas de trabajo pero nunca me he reunido con el presidente a solas en un lugar que no sea de trabajo", manifestó Avalos Rivera en la sesión virtual del Legislativo.

“CITACIÓN CON AMENAZA NO ES DEMOCRÁTICA”

De otro lado, la fiscal de la Nación indicó que el Parlamento no puede invitarla bajo amenaza y calificó el hecho como “poco democrático”. Como se recuerda, el grupo de trabajo aprobó una moción donde se denunciaría constitucionalmente a Ávalos si no asistía a la sesión.