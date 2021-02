Hernando de Soto asegura que rechazó oferta para vacunarse contra el COVID-19

El candidato a la presidencia por Avanza País, señaló que no accedió a vacunarse "porque no le gustan los privilegios.

El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, reveló haber rechazado una oferta para vacunarse contra el COVID-19 pues afirmó que no le gustan “los privilegios”.

“Claro, por supuesto que he recibido propuestas para vacunarme contra la COVID-19. Pero no las he aceptado. Estoy en situación de inferioridad frente a los candidatos ya vacunados que pueden ir a encontrarse con la gente. En mi caso tengo que tener más cuidado”, sostuvo

“No la he aceptado por la misma razón que no he aceptado pasaportes extranjeros. No me gustan los privilegios. Me han ofrecido pasaportes que no necesitan visa para viajar por el mundo, no como el peruano que requiere de 73 visas si uno quiere moverse alrededor del planeta”, agregó.