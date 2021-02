Vizcarra: "Del entorno laboral del despacho presidencial nadie se ha vacunado"

Tras reiterar que formó parte de los ensayos clínicos de la candidata a vacuna de Sinopharm, el expresidente Martín Vizcarra aseguró que ninguna otra persona que laboraba en el despacho presidencial fue parte de los estudios de fase 3 del laboratorio chino.

"Como lo he dicho, en ese experimento de la fase 3 participé con mi esposa. Por ahí dicen 'gente del despacho': ninguno. Puedo asegurar, ningún trabajador del despacho presidencial de ninguna área ha asumido ese riesgo. Yo no podía decir que lo hagan porque es un tema voluntario. Los 12 mil son voluntarios porque hay un riesgo que implica", aseguró el ex jefe de Estado durante una actividad de campaña.

Añadió que su inoculación fue un acto voluntario de querer colaborar con el estudio, a pesar que varios integrantes del Ejecutivo le recomendaron que no asumiera los riesgos, ya que la dosis aún no había sido validada.

En ese sentido consideró que los cuestionamientos respecto a su inmunización se deben a la confirmación de su candidatura al Congreso. Finalmente pidió a sus "enemigos políticos" "no confundir entre ensayos clínicos con vacunas".