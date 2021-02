George Forsyth: Presentan nueva solicitud de exclusión en su contra

Un nuevo pedido de exclusión a la carrera presidencial de George Forsyth fue presentado desde Cusco. Luis Alberto Ayquipa, presentó ante el Jurado Electoral Especial - Lima Centro, una solicitud formal de exclusión contra el deportista y empresario George Forsyth, de quien dijo no fue debidamente escrutado ni investigado por las autoridades electorales.

En el documento, el denunciante expone que el candidato presidencial hizo una declaración de ingresos solamente dentro de la actividad pública en la Municipalidad de La Victoria, por un monto de 136 800 soles durante el año 2020, mientras que en el año 2019 declara solo 8 mil soles, por lo que denuncia un error en la declaración. Además, el cusqueño asegura que en la declaración jurada de intereses respecto al aspecto económico, Forsyth Sommer no declara ser accionista de cuatro empresas ni ser propietario de sus acciones.

“No es posible que solamente busquen tachar y excluir a los candidatos chicos, pero a los grandes nada. Es por eso que me puse a investigar sin ánimos de lucro ni en combina con nadie, acerca de George Forsyth y a través del Internet me di cuenta sobre ese desfase de información, no tuve que utilizar ninguna herramienta especial ni apelar a otras mecanismos, todo está en Internet”, señaló el denunciante.

NADA PERSONAL

También refirió que, en un ánimo de demostrar que no presenta ninguna animadversión contra el exarquero de Alianza Lima, también está presentando una solicitud de exclusión contra la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Sobre esta última refirió que en su hoja de vida declara que tiene un ingreso anual de 522 524 soles, preguntándose de dónde saca todo ese dinero, “ella dice que es presidenta de su partido y que ahí le pagan, cuando eso es una mentira, cómo es posible que se cree un partido para vivir de el”, culminó.