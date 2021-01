Pilar Mazzetti: "Una persona vacunada no va a enfermar, pero puede llevar el virus"

Esta mañana, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se refirió a la llegada de la vacuna al país e instó a la población a "ponerse las pilas" para continuar cumpliendo las medidas de prevención contra el COVID-19.

"No hay nada que solucione el hecho de que una persona no cumpla con las medidas. (…) Una persona vacunada no va a enfermar, pero puede llevar en su superficie el virus y puede pasarlo a otra persona en los contactos físicos", mencionó en declaraciones a la prensa desde el distrito de San Borja.

Asimismo, la titular de Salud confirmo el inicio de la segunda ola de la pandemia, una que aseguró "está empezando más lento", lo que le da tiempo a su sector de distribuir 5 800 balones de oxígeno y 250 000 oxímetros, que han sido enviados a distintas regiones para el primer nivel de atención.