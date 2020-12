Canciller Astete: “no hemos podido cerrar contrato con Pfizer todavía”

La ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, señaló ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que aún no se ha cerrado un contrato definitivo con la farmacéutica Pfizer para la compra de vacunas contra la COVID-19 y que solo hay una carta de intención de preacuerdo.

"(Sobre) el anuncio que se refiere a las negociaciones con Pfizer, se firmó una carta preliminar, una carta de intención. No hemos podido cerrar el contrato definitivo todavía, porque hay algunos temas que tenemos que terminar de afinar y por eso no ha habido ningún depósito de dinero a Pfizer sobre el particular", explicó a la Comisión la canciller.

Ratificó que están asegurados un lote de 13 millones y medio de vacunas con Covax Facility, iniciativa de la Organización Mundial de Salud (OMS), sin embargo, estas llegarán para el segundo semestre del 2021, por disposiciones de ese programa. Finalizó asegurando que es “optimista” sobre las negociaciones que son “serias y dinámicas”, pero que no puede dar más detalles por acuerdos de confidencialidad.