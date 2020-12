Espinosa-Saldaña a Merino: TC no ratificó que la vacancia fue constitucional

Desde sus redes sociales, Manuel Merino ha criticado la muestra fotográfica sobre las marchas en el LUM por el enfoque que se le está dando, pues se utiliza la frase “restaurar la democracia”.

Merino señaló que el proceso de vacancia se dio de manera constitucional lo cual se ratifica con la sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña negó que el TC se haya pronunciado sobre el tema.

“Con todo respeto, el congresista Merino está equivocado diametralmente. La mayoría de nuestros colegas lo que dijeron es: ‘ya no hay que discutir’ porque el caso se planteó sobre el Caso ‘Swing’, lo cual es un error para entender un proceso competencial porque un proceso competencial [...] es un proceso entre la Presidencia de la República y el Congreso”, dijo en una entrevista con RPP.

“MERINO NO TIENE RAZÓN”

Asimismo, Espinosa-Saldaña explicó que no se pronunció sobre el fondo de la materia, por eso “Merino no tiene razón”, pues con la decisión del TC no se ratificó ningún comportamiento, ni el de Merino y el de quienes lo acompañaron con la decisión de la vacancia.

“Nuestros colegas lo que dijeron fue: ‘yo no me puedo pronunciar porque ya no hay materia que discutir’, por lo cual, no se han pronunciado sobre el fondo del asunto (…) No han ratificado el comportamiento del congresista Merino ni del señor [Ántero] Flores-Aráoz ni el ministro del Interior de aquel momento, que por cierto tienen una investigación en la Fiscalía de la Nación”, dijo a RPP.