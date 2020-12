Fuerza Popular tiene nuevo refuerzo: Rospigliosi se une a grupo encargado de plan de gobierno

Luis Galarreta, secretario general del partido naranja, reveló en una entrevista a un medio local que el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, está a cargo de seguridad ciudadana del plan del gobierno de dicha agrupación política y, además, no descarta su participación en el Congreso.

Según el diario El Comercio, Rospigliosi no aseguró si postulará al Congreso. “No sé [si voy a postular al Congreso], no he conversado con la señora Fujimori, probablemente lo haga, no descarto nada, voy a conversar con ella”, mencionó.

Cabe mencionar que Rospigliosi fue ministro del Interior dos veces en la gestión de Toledo. En el 2016 fue jefe de Comunicaciones de la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski hasta que fue separado por un descenso en las encuestas.