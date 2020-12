Jorge Muñoz sobre desbloqueo de carreteras: "Hay que poner mano firme"

En el quinto día de paro agrario en diversos puntos del país, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, consideró que se debe poner mano firme para desbloquear las carreteras tomadas por los trabajadores que reclaman abusos laborales de las empresas agroexportadoras.

El burgomaestre manifestó que "hay que seguir dialogando" porque hay expectativas reales para atender, sin embargo, expresó su disconformidad con la toma de carreteras.

“Siempre he dicho que uno puede manifestar las cosas con las cosas que no está de acuerdo, pero lo que no puede pasar es la toma de carreteras, de ninguna manera. Además, ya se ha dicho que es un delito. Entonces, hay que poner mano firme para poder desbloquear las carreteras y no permitir eso”, indicó

Asimismo, la represión policial contra los manifestantes ya ha cobrado la primera víctima mortal, quien fue identificado como Jorge Muñoz Jiménez, joven de 19 años que resultó herido en la cabeza durante los enfrentamientos con efectivos policiales, en La Libertad.